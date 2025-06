Calcio a 5, al torneo Slp Cisl di Palermo trionfa il fair play

Una festa di sport tra i dipendenti di Poste Italiane del capoluogo

PALERMO – Torneo di calcio a 5 SLP CISL Palermo: Trionfa il Fair Play tra i Dipendenti di Poste Italiane

Palermo. Grande successo per la seconda edizione del torneo di calcio a 5 organizzato dalla SLP CISL di Palermo, un evento che ha visto scendere in campo numerosi lavoratori di Poste Italiane. Ancora una volta, la competizione si è distinta per lo spirito di fair play che ha animato ogni partita, rendendo il torneo un vero e proprio inno alla sana aggregazione.

L’entusiasmo e la partecipazione sono stati, anche quest’anno, i veri protagonisti. “Un momento di aggregazione che permette a tutti i lavoratori di poter condividere un momento ludico – ha dichiarato Martina Furceri, segretaria del coordinamento SLP CISL di Palermo -. Siamo contenti del successo ottenuto, riconfermato per il secondo anno consecutivo. Ringraziamo tutti coloro che con grande spirito di squadra hanno partecipato, e un grazie di cuore alla nostra meravigliosa squadra che ha permesso con spirito di abnegazione la riuscita dell’evento”.

Il torneo si conferma così un appuntamento fisso e molto atteso, capace di unire i colleghi al di fuori dell’ambiente lavorativo, promuovendo i valori dello sport e della convivialità. La presenza del segretario regionale SLP CISL Sicilia, Maurizio Affatigato, durante la premiazione ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento.