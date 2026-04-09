Calcio, Inzaghi: “A Frosinone servirà il miglior Palermo”

Le parole dell'allenatore alla vigilia della trasferta

PALERMO – “La squadra arriva molto carica. Sarà una grande partita e siamo felici di giocarcela a poche giornate alla fine, è già un grande obiettivo. È chiaro che vogliamo vincere e andremo a Frosinone per fare una grande gara”.

Lo ha detto l’allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, alla vigilia della trasferta in programma domani alle 20.30 allo stadio Stirpe contro i ciociari.

Calcio, Inzaghi: “Domani non sarà semplice”

Il Frosinone, secondo in classifica, è avanti quattro punti rispetto ai rosanero quarti: “Il Frosinone sta facendo un campionato straordinario – ha ricordato il tecnico dei siciliani – domani non sarà semplice, ma credo che adesso tutti abbiano paura del Palermo e sanno che è una squadra che se la gioca sino alla fine. Non dobbiamo pensare alle partite che rimangono”.

“Sappiamo che andremo a giocare in uno stadio pieno, senza i nostri tifosi ed è una cosa molto grave per noi perché sappiamo quello che la gente ci dà sia in casa che in trasferta. Speriamo di regalargli una vittoria. Servirà – ha concluso Inzaghi – la partita perfetta, servirà un grande Palermo e siamo consapevoli di poterlo essere”.