Torneo Nazionale Forense di calcio: gli avvocati di Palermo nel girone D

Primo impegno in programma contro Catania

Tutto pronto per il Torneo Nazionale Forense di calcio a 11 che quest’anno vede la partecipazione di ben sedici squadre divise in diversi gironi interregionali. Il campionato è stato organizzato con l’egida dell’Unione Sportiva Forense che si è costituita, nel mese di marzo 2024, con lo scopo di esercitare funzioni di Ente di Promozione sportiva dell’Avvocatura.

L’Unione Sportiva Forense Italiana, che ha nominato nel recente congresso nazionale il presidente Alessio Cerniglia (avvocato di Pesaro) e il vice presidente vicario Pietro Alosi (avvocato di Palermo), sta programmando l’organizzazione di manifestazioni per creare una comunità sportiva dell’avvocatura nelle varie discipline che vedono la partecipazione di avvocati ed avvocate.

Gli avvocati palermitani

Nel girone D del torneo nazionale di calcio a 11 sono state inserite cinque squadre: Palermo, Catania Forum, Gela, Caltanissetta e Catania 2. Le prime due classificate parteciperanno alle fasi finali per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia, mentre le altre disputeranno la Coppa Italia. Fasi finali, a tal proposito, in programma a Gabicce Mare, nelle Marche, dal 26 giugno al 1 luglio.

La squadra rappresentativa dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, guidata dall’esperto Piero Alosi, inizierà l’avventura delle qualificazioni sabato 13 aprile presso il centro sportivo “Pisani”. Per i palermitani il primo impegno del girone sarà contro gli avvocati di Catania. La squadra del capoluogo siciliano ha ripreso l’attività agonistica con la spinta dei veterani e dei nuovi giovani colleghi, anche dei fori del distretto. Il punto d’unione dei circa 30 avvocati del gruppo è la passione per lo sport agonistico nel tentativo di confermare gli ottimo risultati ottenuti in oltre 25 anni di attività. In bacheca, infatti, sono presenti tre titoli nazionali, un europeo ed un secondo posto ai mondiali.