Palermo, adesso è ufficiale: Matteo Brunori è della Sampdoria

Trasferimento a titolo temporaneo

Dopo quattro stagioni e mezzo di gol e record con il Palermo, Matteo Brunori si trasferisce ufficialmente alla Sampdoria, dove approda con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. A comunicarlo è il sito ufficiale del club di viale del Fante.

Brunori, simbolo del nuovo progetto rosanero, lascia Palermo dopo aver scritto pagine importanti nella storia del club rosanero. In maglia rosa ha collezionato 175 presenze, 76 gol e 18 assist, diventando uno dei marcatori più prolifici nella storia recente e guidando i suoi anche nella storica promozione in Serie B 2021-22

Nonostante un ruolo meno centrale nell’ultima parte di stagione, la sua leadership in campo e il legame con i tifosi rosanero restano indiscutibili. Il passaggio alla Sampdoria rappresenta per Brunori un passaggio importante: la società blucerchiata, nonostante qualche inserimento di altri club di Serie B, ha accelerato per assicurarsi il bomber nella seconda parte della stagione.

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’UC Sampdoria il calciatore Matteo Brunori. L’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo. A Matteo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, questo il comunicato reso noto sul sito ufficiale del Palermo.

Foto in evidenza dal sito ufficiale della Sampdoria.