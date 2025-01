Calciomercato Palermo, nel mirino c’è Pohjanpalo del Venezia

Sarà decisiva questa settimana

Il Palermo deve rinforzare alcuni reparti e il direttore sportivo Carlo Osti è già al lavoro da diversi giorni per trovare la soluzione più adeguata per migliorare la squadra guidata da Alessio Dionisi. Il 2025 dei rosanero è iniziato con due vittorie e un bel balzo in avanti in classifica, adesso i siciliani vogliono proseguire su questo percorso ben avviato nella seconda parte del campionato di Serie B.

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, proprio in seguito alla vittoria dei rosa ai danni della Juve Stabia, ha riportato una notizia di calciomercato sicuramente rilevante per la finestra dei trasferimenti invernali. Il Palermo, infatti, sembra aver messo nel mirino il centravanti e capitano del Venezia Joel Pohjanpalo.

Un rinforzo di spessore che alzerebbe notevolmente il peso offensivo del club di viale del Fante. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e questa settimana sarà decisiva per capire la fattibilità dell’eventuale trasferimento. Sullo sfondo, restano vive (più o meno) le piste che portano ai nomi di Borrelli (Brescia) e Lapadula (Cagliari).

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Joel Pohjanpalo