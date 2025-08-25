Calciomercato Palermo, Magnani vicino alla Reggiana

Possibile il trasferimento in prestito

Giangiacomo Magnani, difensore del Palermo, sembra sempre più vicino al ritorno in Emilia-Romagna. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il trasferimento alla Reggiana è ora la soluzione più concreta.

L’accordo sarebbe un prestito studiato per garantire al giocatore continuità e, soprattutto, serenità in un momento delicato. Il club rosanero ha concesso a Magnani un permesso per motivi familiari, chiarendo che dietro alla sua assenza non ci sono cause misteriose, bensì questioni serie che richiedono un sostegno vicino alla famiglia.

L’opzione Reggiana lo avvicinerebbe geograficamente al luogo di origine, Correggio, riequilibrando così vita privata e professionale. Il centrale era arrivato a Palermo a gennaio scorsa dal Verona ed era subito diventato un rinforzo importante per la retroguardia.

Un futuro alla Reggiana rappresenterebbe per Magnani una scelta di cuore e di equilibrio. Intanto, la società di viale del Fante non starebbe pensando a ulteriori rinforzi in difesa. Il binomio Peda–Diakité dovrebbe garantire la giusta copertura accanto a Bani.