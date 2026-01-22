Calciomercato Palermo, Osti al lavoro per l’attacco: c’è l’idea Dany Mota

L'obiettivo principale dovrebbe rimanere Matteo Tramoni

Scatta il countdown in casa Palermo. Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato fissata per lunedì 2 febbraio alle ore 20:00, la dirigenza rosanero è pronta a sferrare l’attacco decisivo per completare lo scacchiere a disposizione dell’allenatore Pippo Inzaghi. Il direttore sportivo Carlo Osti è chiamato a finalizzare le trattative pianificate per rinforzare il reparto offensivo dei rosanero.

Il nome che resta in cima alle preferenze del club di viale del Fante rimane quello di Matteo Tramoni. Il trequartista del Pisa sembra rappresentare il profilo ideale per fare il salto di qualità, ma l’operazione si preannuncia sicuramente non facile.

Se Tramoni resta la priorità assoluta, il Palermo non vuole farsi trovare impreparato in caso di fumata nera. Restano infatti vive e monitorate con attenzione altre due piste importanti. Quella che porta a Dennis Johnsen, il talento della Cremonese che piace molto allo staff tecnico per duttilità e velocità. E l’altra che conduce a Nicholas Pierini, attaccante del Sassuolo poco utilizzato finora da Fabio Grosso.

Nelle ultime ore, inoltre, è emersa con forza la notizia di una possibile suggestione che riguarda Dany Mota, attaccante del Monza. Il club brianzolo sarebbe molto vicino a ottenere in prestito Giuseppe Caso, aumentando la concorrenza in attacco. Il classe 1998 portoghese, dunque, potrebbe trovare spazio altrove, aggiungendosi alla lista di idee del ds del Palermo Carlo Osti.

La prossima settimana sarà quella del “dentro o fuori”. I tifosi aspettano il colpo finale per sognare in grande, mentre l’orologio corre verso il gong finale di lunedì 2 febbraio. Poi sarà il momento del rush finale in Serie B che andrà a decretare le promozioni dirette in massima serie e chi, invece, dovrà passare dagli spareggi.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Dany Mota.