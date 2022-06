Calciomercato Palermo, prime mosse: da Brunori ai rinnovi

L'organico va rinforzato in virtù del salto di categoria, partendo da chi si è meritato la conferma vincendo i playoff

PALERMO – In attesa dell’ufficialità del passaggio del Palermo al City Football Group, la società rosanero inizia a programmare la prossima stagione. La holding di proprietà araba con sede in Inghilterra, che detiene anche il Manchester City, rileverà l’80% del club di viale del Fante, col 20% che rimarrà all’attuale proprietario, Dario Mirri, che dovrebbe ricoprire ancora la carica da presidente, quantomeno per un anno.

L’idea del CFG è quella di mantenere quasi inalterata la gestione sportiva, a parte l’ingresso in società di Giovanni Gardini nel ruolo di amministratore delegato. Nei prossimi giorni gli emissari del gruppo incontreranno nuovamente i vertici della club rosanero per definire come agire in sede di mercato, di concerto col ds Castagnini, che va verso la permanenza, e il tecnico Silvio Baldini.

BRUNORI

L’organico va chiaramente rinforzato in virtù del salto di categoria, partendo chiaramente da chi si è meritato la conferma vincendo i playoff e quindi conquistando la promozione. Tanto, molto gira attorno a Matteo Brunori, attaccante autore di 29 reti nel campionato appena concluso ma di proprietà della Juventus. Per l’italo-brasiliano le offerte non mancano, Cagliari su tutte, ma il club rosanero ha una sorta di prelazione, qualora dovesse pareggiare l’offerta di altri club.

RINNOVI

I nodi da sciogliere sono parecchi, al netto del riscatto di Edoardo Soleri, l’attacco va ridisegnato. Floriano e Valente sono in scadenza: il primo difficilmente rinnoverà, mentre per il secondo ci sono molte più chance, essendo un fedelissimo di Baldini. Speranze di permanenza anche per Accardi, ripartito tre anni fa col Palermo in Serie D e la cui volontà è quella di restare. Verso l’addio Pelagotti, da definire – invece – il futuro di Odjer, Marconi e Lancini. Non verrà esercitato, infine, il diritto di riscatto per il centrocampista Samuele Damiani dall’Empoli.