Ma un vento fresco interesserà l'Isola in questi giorni

ROMA – Caldo ad oltranza con 40°C all’ombra da Nord a Sud: questo è il nuovo scenario del Clima scaldato ulteriormente dalla persistenza dell’Anticiclone africano sull’Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un lungo periodo di caldo anomalo, iniziato durante i primi giorni di giugno e intenzionato a perdurare ancora per molto.

Le proiezioni meteorologiche non riescono a vedere, purtroppo, un importante cambio dello scenario sinottico: anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia, associato all’anticiclone africano Pluto, guardiano del quarto cerchio infernale della Divina Commedia.

Questo anticiclone si espanderà ulteriormente, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, oltre latitudine 60°N, raggiungendo in pratica Scozia, Norvegia e Svezia. A Firenze il termometro potrebbe superare i 39-40°C per 5 giorni di seguito, un evento che non si ricorda negli archivi meteo della città.

Il caldo resisterà alle ore di buio

Anche sul resto dello Stivale, tutto il calore diurno potrebbe poi resistere alle ore di buio con temperature intorno ai 30°C nella notte, specie lungo le coste e nella Pianura Padana. Con 30°C di minima andremmo incontro a quelle che sono definite ‘notti super tropicali’, evento rarissimo nel nostro Paese.

Unica nota meno dolente, il vento fresco che interesserà l’estremo Sud, dalla Puglia alla Sicilia e che a tratti sarà anche teso. Avremo una breve rinfrescata nel weekend sull’estremo meridione, mentre al Centro-Nord tutto sarà bollente. Temperature alte anche nell’acqua: 27°C dal settore ligure fino al Tirreno centrale, localmente 28-29°C sul Tirreno meridionale.

Le previsioni per la giornata di oggi

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Venti settentrionali, più moderati al Sud, abbassano i tassi di umidità sull’Italia, ma il tempo è sempre comandato dall’anticiclone africano Pluto. Giornata assolata con cielo praticamente sereno su tutte le regioni.

La nuvolosità sarà più presente in genere sui rilievi, specie dalle ore centrali della giornata. I mari saranno calmi. Picchi termici di 38-40°C al Centro-Sud.

Le previsioni per domenica

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. L’alta pressione africana si rinforza ulteriormente. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo potrà risultare un po’ più nuvoloso al Nord dove sulle Alpi di confine potrebbero esserci alcuni veloci rovesci, segnatamente su quelli del Piemonte occidentale.

Cielo sereno sul resto d’Italia. Venti da nord, moderati al Sud. Mar Ionio molto mosso.

