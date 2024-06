Caldo africano a Palermo, al Polo tecnico ok allo smart working

Acquistati 4 nuovi climatizzatori ma non sono stati installati

PALERMO – “I quattro condizionatori nuovi sono arrivati il 4 giugno e devono essere ancora impiantati ma i dipendenti comunali del Polo Tecnico di via Ausonia a Palermo non possono più aspettare: le stanze sono dei forni”.

Lo afferma una nota della Fp Cgil .“Nell’attesa che vengano sistemati i nuovi climatizzatori, il sindacato ha chiesto stamattina con una mail inviata ai dirigenti di poter usufruire subito dello smart working per l’intera giornata nei giorni in cui, come oggi, e in questa settimana, il caldo raggiunge elevate temperature, che nel palazzo a vetri di via Ausonia diventano torride”.

Il lavoro da casa sarà adottato “dalle ore 12 fino al completamento dell’attività lavorativa, mitigando il rischio da calore per i dipendenti.