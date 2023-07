Caldo e incendi in Sicilia, Catanzaro (Pd): emergenza prevedibile

Il capogruppo dei Dem all'Ars: Schifani riferisca in Aula cosa è stato fatto per prevenire questo disastro

PALERMO – “L’emergenza caldo era prevista, l’emergenza incendi era più che prevedibile: è sconcertante assistere a quello che sta succedendo in Sicilia. Ai tanti uomini dei Vigili del Fuoco e degli altri enti ed istituzioni che in queste ore stanno compiendo il massimo sforzo per limitare i danni e mettere al sicuro i cittadini va il nostro pieno apprezzamento e ringraziamento. Ma chiediamo al presidente della Regione Renato Schifani di riferire in aula su quello che sta succedendo: vogliamo sapere cosa è stato fatto ma soprattutto cosa, evidentemente, non è stato fatto per prevenire tutto questo e comunque per mettere le squadre operative nelle condizioni di affrontare nel modo migliore i roghi che stanno devastando il nostro territorio e che in molti casi hanno raggiunto centri abitati”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Non è tollerabile che ogni anno in estate si verifichino puntualmente situazioni come queste – aggiunge Catanzaro – con incendi che stanno mandando in fumo l’isola mettendo a rischio l’incolumità e la salute delle persone”.

“Vedere le immagini del teatro Massimo – conclude il capogruppo del PD all’Ars – uno dei simboli della rinascita culturale e sociale di Palermo e della Sicilia, sovrastato dalle fiamme che bruciano sulle montagne che circondano la città fa provare rabbia e sconcerto”.