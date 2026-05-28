 Caldo in Italia e in Sicilia: dove scatta il bollino rosso
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Caldo, cosa cambia in Italia e in Sicilia

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ROMA – Da domani il caldo inizia ad attenuarsi, tanto che solo Genova avrà temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è suscettibili (bollino arancione).

Caldo, cosa cambia in Italia e in Sicilia

Ma oggi 5 città hanno ancora condizioni di rischio elevato: bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino e arancione per Pescara e Verona che però da domani scendono ad un livello di pre-allerta (bollino giallo). E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Bollino verde a Palermo

Bollino verde (nessun rischio) da oggi fino al 30 maggio, per Campobasso. Bari, Milano, Palermo, Trieste e Venezia, oggi in ‘giallo’ da domani passano al verde. Permangono in pre-allerta ondate di calore per 3 giorni a partire da oggi Ancona, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo.

I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.

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