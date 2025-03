Calenda attacca la Sicilia e lo Statuto speciale, insorge la DC

Le parole del leader di Azione

PALERMO – Dal leader di Azione Carlo Calenda un attacco alla Sicilia e allo Statuto speciale. Dal podio del congresso del partito a Roma, il senatore eletto nel collegio siciliano, puntato il dito contro l’Isola e la sua autonomia, definita una iattura.

“C’è una Regione, la Sicilia, che ha avuto la iattura di avere lo Statuto speciale – ha detto Calenda -. Perché? Perché spende pro capite quanto la Lombardia ma le persone devono aspettare otto mesi per una biopsia. Quella roba va levata, ci vogliono i poteri sostitutivi. Lì c’è un nuovo feudalesimo, arrivano i loro deputati e ti dicono: ‘Io ho 50mila voti’”.

Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione della DC siciliana con una nota del segretario regionale Stefano Cirillo. “Carlo Calenda vuole colpire proprio i siciliani che, purtroppo, lo hanno eletto, e si permette di dichiarare che in Sicilia lo Statuto speciale va abolito. Un’affermazione grave, che dimostra una visione semplicistica e superficiale dei problemi dell’Isola – dichiara Cirillo -. Lo Statuto speciale non è una ‘iattura’, ma il frutto di battaglie storiche per l’autonomia e l’autodeterminazione. Se oggi la sanità siciliana ha delle criticità, la colpa non è dello Statuto, ma di una gestione politica che spesso è stata inadeguata, anche per scelte imposte da Roma”.

“Invece di invocare l’abolizione dell’autonomia – continua Cirillo – , bisognerebbe battersi per il pieno rispetto dello Statuto, che garantisce risorse e poteri che lo Stato centrale non ha mai realmente concesso alla Sicilia. Servono serietà, investimenti e una classe dirigente capace, non la cancellazione di un principio costituzionale che tutela il diritto dei siciliani a governarsi”.

“Chi crede che la soluzione ai problemi della Sicilia sia la fine dell’autonomia dimostra di non conoscere né la storia né la realtà dell’Isola. E Calenda non fa eccezione: con il solito paradosso che lo contraddistingue, è stato eletto nel collegio della Sicilia occidentale al Senato, ma continua a trattare la Regione con arroganza e disinteresse, come una semplice colonia elettorale da sfruttare”.