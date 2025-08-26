Calenda contro l’Ars: “La Sicilia non deve più avere un Parlamento regionale”

Le parole del leader di Azione

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA) – Carlo Calenda, leader di Azione, torna ad attaccare l’Assemblea regionale siciliana. Lo fa in occasione di un’intervista condotta da Alessandro Sallusti sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

Calenda contro le Regioni

Partendo dalle elezioni regionali in Toscana, Calenda afferma: “Sapete quale sarà il mio problema di non partecipare alle elezioni in Toscana? Quello di non poter distribuire posti di sottogoverno, perché quella roba là tiene in piedi i partiti. Andatevi a vedere e quanta gente del Pd lavora in Emilia Romagna o in Toscana nelle società partecipate. Quella roba là è uno schifo fatto coi soldi vostri. E non cambia in Lombardia”, dove “c’è la Lega”.

Calenda contro l’Ars

Calenda ha detto che “le Regioni vanno combattute perché sono diventate un centro di contropotere e di gigantesco clientelismo oltre ogni idea. Vanno disarticolate, gli va levata la gestione dell’acqua, le municipalizzate devono essere accorpate”. E poi, ancora ha attaccato: “Alcune Regioni vanno proprio sciolte e commissariate con un prefetto”. Ad esempio, ha concluso, “la Sicilia non deve mai più avere un Parlamento regionale.