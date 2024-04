Calenda: “Cuffaro e Mastella non rispondono all’idea di Europa”

Ancora strali dal leader di Azione

ROMA – “Quando fai una lista, deve essere coerente. Primo: tutte le persone devono andare nello stesso gruppo politico. Poi, devono continuare a lavorare insieme. Bonino dice ‘poi ognuno per la sua strada’. E infine devi essere d’accordo sulle cose, devi avere posizioni uguali. Non mi spiego la scelta di Bonino. Mastella, Cuffaro, Librandi non rispondono alla nostra idea di Europa”.

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Tagadà su La7 rispondendo a una domanda sulla lista “Stati uniti d’Europa”. “Lì – ha aggiunto – hanno un tale Librandi secondo cui in Arabia Saudita non c’è obbligo di velo”.