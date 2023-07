Calendario Serie B 2023/2024: i criteri del sorteggio

Ecco come verrà stilato il calendario della serie cadetta

1' DI LETTURA

A partire dalle 20:30 di martedì 11 luglio, a Villa Olmo a Como, sarà svelato il calendario della Serie B edizione 2023/2024. Il sorteggio delle giornate del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta su Sky e su DAZN e in streaming su NOW.

L’inizio campionato è fissato nel weekend 18-20 agosto e la conclusione per venerdì 10 maggio 2024. La sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio (si gioca il boxing day il 26 dicembre), con la prima giornata di ritorno stabilita il 13 gennaio. Decisi inoltre i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024.

È stato inoltre approvato dall’Assemblea, per la prima volta, il calendario asimmetrico, con le gare del girone di ritorno che non saranno speculari a quelle di andata. Anche la Serie B, dunque, così come per la massima serie, ha deciso di adottare questa tipologia di organizzazione nello svolgimento della stagione sportiva.

I CRITERI

La compilazione delle prime giornate del calendario tiene conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco.

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri. Per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il non allineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte.

Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie B 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie B 2023/2024. Relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie 2022/2023 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie 2023/2024.