Palermo, esordio in casa col Perugia: il calendario completo

E' la compagine umbra la prima avversaria della compagine rosanero del campionato cadetto 2022/2023

All’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria si è svolto il sorteggio del calendario di Serie B 2022/2023. Esordio casalingo per il Palermo che, allo stadio “Renzo Barbera”, affronterà il Perugia nella prima giornata che si giocherà nel weekend tra il 13 e il 14 agosto.

Tanta attesa per la rivincita contro il Frosinone che si giocherà alla sesta giornata allo stadio “Benito Stirpe”, tutti in casa invece i big match contro Genoa alla quinta, il Parma alla dodicesima, Venezia alla quattordicesima e Cagliari alla diciottesima. Il girone di andata si chiuderà con la trasferta in casa del Brescia.

Di seguito il calendario di Serie B 2022/2023 del Palermo:

1a giornata: Palermo-Perugia

2a giornata: Bari-Palermo

3a giornata: Palermo-Ascoli

4a giornata: Reggina-Palermo

5a giornata: Palermo-Genoa

6a giornata: Frosinone-Palermo

7a giornata: Palermo-Sudtirol

8a giornata: Ternana-Palermo

9a giornata Palermo-Pisa

10a giornata: Palermo-Cittadella

11a giornata: Modena-Palermo

12a giornata: Palermo-Parma

13a giornata:Cosenza-Palermo

14a giornata: Palermo-Venezia

15a giornata: Benevento Palermo

16a giornata: Palermo-Como

17a giornata: SPAL-Palermo

18a giornata: Palermo-Cagliari

19a giornata: Brescia-Palermo