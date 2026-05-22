Optima Italia inaugura un nuovo flagship store a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta l’inaugurazione del nuovo flagship store di Optima Italia in Corso Buenos Aires 52, nel cuore commerciale di Milano. Un’apertura che “segna un momento significativo nel percorso di crescita dell’azienda – spiega Optima Italia -: dopo i corner presenti nei principali centri commerciali italiani e il flagship di Napoli, Optima sceglie una delle vie dello shopping più frequentate della città per rafforzare la propria presenza diretta sul territorio. Con questo nuovo store, il brand rafforza inoltre la propria presenza in Lombardia, affiancando il corner già attivo presso il centro commerciale Orio al Serio”.

Alla cerimonia inaugurale, culminata con il tradizionale taglio del nastro, hanno preso parte rappresentanti istituzionali, partner e stakeholder del territorio. Presente anche Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, che ha sottolineato il valore degli investimenti capaci di generare sviluppo e opportunità.

“Momenti come questo rappresentano un segnale importante per il territorio, perchè testimoniano la capacità delle imprese di investire, creare relazioni, generare valore e creare nuove opportunità di lavoro. L’apertura di una nuova realtà tutta italiana nel cuore di Milano, dopo un primo importante ingresso in Lombardia con Orio al Serio, rappresenta un messaggio di fiducia verso il futuro e verso un modello di sviluppo che mette al centro innovazione, servizi e vicinanza alle persone”, ha dichiarato Romani.

Il nuovo store si inserisce in una rete distributiva articolata su più canali: oltre 1.000 dealer multibrand presenti in tutta Italia, un canale digitale in crescita e una rete monomandataria di professionisti, “garantendo ai clienti modalità di accesso ai servizi Optima sempre più ampie e flessibili – prosegue l’azienda -. Il flagship di Corso Buenos Aires rappresenta in questo contesto un luogo permanente di contatto diretto con i clienti, uno spazio pensato sia per i clienti storici sia per chi desidera conoscere per la prima volta i servizi Optima”.

“Questo nuovo flagship store è un ulteriore passo significativo nel percorso di crescita dell’azienda. Milano è un mercato strategico e Corso Buenos Aires è una delle arterie commerciali più vive della città: aprire qui significa essere presenti dove le persone vivono, si muovono e scelgono. Il nostro obiettivo è costruire luoghi di riferimento nelle grandi città italiane, che affianchino i nostri corner e la nostra rete commerciale offrendo ovunque la stessa qualità di consulenza e un’esperienza riconoscibile”, ha dichiarato Marco Realfonzo, Amministratore Delegato di Optima Italia.

Il nuovo flagship è progettato per offrire un servizio “immediato e personalizzato. Vetrine ad alta visibilità rendono riconoscibile il brand e facilitano l’accesso alle informazioni, mentre l’interno propone un ambiente luminoso, lineare e contemporaneo”.

Gli spazi ospitano postazioni consulenza dedicate per un rapporto diretto e personalizzato con i professionisti Optima, “un layout fluido che accompagna il cliente nella scoperta dell’offerta di servizi ed elementi brandizzati e modulari in continuità con l’immagine dei corner Optima presenti in tutta Italia. L’ambiente è stato studiato per rendere immediata la comprensione dell’offerta e facilitare la relazione tra cliente e consulente, nel segno di una customer experience altamente riconoscibile”.

A seguire l’inaugurazione, ospiti, partner e stakeholder hanno preso parte a un esclusivo opening event presso IT Maison a Milano, un momento di networking e incontro pensato per celebrare l’arrivo di Optima nel cuore della città.

– News in collaborazione con Optima Italia –

– Foto ufficio stampa Optima Italia –

(ITALPRESS).