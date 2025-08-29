 Calessi vietati nelle ore più calde, sanzionato vetturino a Palermo
Calessi vietati nelle ore più calde, sanzionato un vetturino a Palermo

Ferrandelli: "Azioni per il benessere dei cavalli"
IL PROVVEDIMENTO
di
PALERMO – “Il benessere del cavallo è la nostra priorità e per questo continuano senza sosta le operazioni di servizio in collaborazione con il personale della polizia municipale contro quei vetturini che non rispettano l’ordinanza che vieta il servizio al traino nelle ore più calde della giornata nella stagione estiva”.

Lo ha detto l’assessore al Benessere animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, dopo il sequestro di una carrozza e una multa comminata a un vetturino provvisto di regolare autorizzazione al servizio, ma che effettuava il servizio con a bordo dei turisti nonostante il divieto per l’alta temperatura.

L’assessore: “Nostre azioni per il benessere dei cavalli”

“Le nostre – ha detto Ferrandelli – sono solo azioni non contro la categoria, ma per il benessere dei cavalli che hanno il sacrosanto diritto al ristoro e al riposo e per l’osservanza delle ordinanze. Alcuni palermitani devono svincolarsi dall’idea che divieti dettati da una ordinanza siano tali solo sulla carta ed è per questo che continueremo il nostro servizio in maniera quotidiana”.

