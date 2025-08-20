 Caltabellotta, ex agente palermitano precipita e muore
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Caltabellotta, ex agente palermitano precipita da un terrazzo e muore

Indagini dei carabinieri
l'incidente
di
1 min di lettura

CALTABELLOTTA – Salvatore Leone, un ex agente di pubblica sicurezza di 57 anni di Palermo, è morto a Caltabellotta (Agrigento) dopo essere precipitato dal terrazzo di un edificio a due piani dove, insieme ad alcuni amici, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Caltabellotta, ex agente palermitano precipita

Secondo i carabinieri si è trattato di un incidente. Mentre fumava una sigaretta, Leone avrebbe avuto un malore, non riuscendo ad evitare la caduta. La procura di Sciacca ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI