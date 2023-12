Caltagirone, all’Hospice il primo prelievo di cornee

Tutti i particolari

CALTAGIRONE (CATANIA) – E’ stato effettuato il primo prelievo di cornee all’Hospice di Caltagirone. A donare è stata una donna, ottantenne, paziente oncologica, ricoverata nella struttura. Le cornee sono state portate al Centro regionale trapianti.

“Questa donazione dimostra che da un luogo di sofferenza – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza – può nascere la speranza. Ringrazio, per questo motivo, i familiari. Grazie al loro nobile gesto, alcune persone torneranno a vedere. Una scelta esemplare di gratuità e amore”.

Il processo

Il processo di donazione è stato gestito dal responsabile dell’Hospice, Dora Mazzarino, in collaborazione con il Centro regionale trapianti, e il supporto della direzione medica e dell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’ospedale Gravina, rispettivamente dirette da Giacoma Di Martino e Salvatore Sileci.

Il direttore

“Anche i pazienti oncologici, in determinate condizioni e dopo i necessari controlli posso donare gli organi – spiega Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania – le principali indicazioni al trapianto di cornea sono ad esempio il cheratocono, lesioni traumatiche, esiti di infezioni, oppure malattie degenerative della cornea che conducono in breve tempo alla perdita della vista. Con il trapianto della cornea i pazienti tornano a vedere poco dopo l’intervento”.

Il Centro trapianti

“Qualcuno quest’anno – afferma il coordinatore del Centro regionale trapianti, Giorgio Battaglia – riceverà il più bel regalo di Natale. Facciamo che ogni giorno sia Natale per i tanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto. Perché non dimentichiamo che non c’è trapianto senza donazione”.