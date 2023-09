Caltagirone, incidente sulla Provinciale: un morto e una ferita

L'intervento dei soccorritori

CALTAGIRONE (CATANIA) – Uno scontro frontale, avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina lungo la Strada Provinciale 34 in territorio di Caltagirone, ha provocato un morto e il ferimento di una giovane trasportata in ospedale per le cure del caso.

Le notizie sono frammentarie ma quello che è certo è che la vittima è un uomo di 79 anni.

Sul posto, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Caltagirone assieme ai soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco.

La vittima estratta dalle lamiere

Proprio i Vigili del fuoco hanno dovuto liberare ed estrarre l’uomo, ormai privo di vita, dalle lamiere dell’auto. La giovane rimasta coinvolta nell’incidente, invece, non sarebbe per fortuna in pericolo di morte ed è stata trasportata precauzionalmente al nosocomio di Caltagirone.

Secondo una primissima e sommaria ricostruzione dei fatti, il 79enne potrebbe avere accusato un malore mentre era alla guida.