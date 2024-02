Caltagirone, tre minorenni su un’auto rubata: un arresto e tre denunce

Un 17enne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza

CALTAGIRONE (CATANIA) – Poliziotti hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 17enne sorpreso alla guida di un’auto rubata sulla quale viaggiavano altri due minorenni, che sono stati denunciati per ricettazione insieme con l’autista. Viaggiavano a bordo di un’auto che si è ribaltata, lasciandoli illesi, al culmine di un inseguimento con le forze dell’ordine durante il quale il conducente ha anche urtato l’auto dei militari cercando di speronarla. Nell’auto i carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso e un passamontagna. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, il 17enne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Catania.