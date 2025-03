Caltanissetta, quattro partiti del centrodestra convergono su Conti

Il comunicato di Lega, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati

CALTANISSETTA – “I partiti del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati) hanno accettato la proposta di candidatura del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti alla guida del Libero Consorzio di Caltanissetta”.

Lo dichiarano i responsabili regionali dei partiti Germanà, Sbardella, Cirillo e Dell’Utri.

Caltanissetta, il sostegno a Conti

Un risultato che arriva “dopo un’accurata riflessione con gli amministratori locali della provincia nissena e un attento ascolto delle istanze dei territori”.

“Questa candidatura ricopre per me un significato particolare e mi riempie di orgoglio la possibilità di poter guidare un ente intermedio per dare risposte, tanto attese, ai cittadini della provincia di Caltanissetta. A questa provincia serve sinergia tra i buoni amministratori locali per le sfide che ci attendono”, commenta Massimiliano Conti.