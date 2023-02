Caltanissetta, arrestato un giovane: accuse di rapina e scippi

In azione la squadra mobile

CALTANISSETTA – La squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato un ventenne accusato di furto aggravato e rapina. Dalle indagini eseguite dai poliziotti, anche attraverso la visione di numerose immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in centro storico, è emerso che l’uomo in uno degli episodi che gli sono contestati, la mattina del 20 dicembre scorso in corso Umberto, dopo aver tentato di strappare la borsa a una settantenne, non riuscendo nel suo intento per la resistenza opposta dalla vittima, l’avrebbe trascinata a terra facendole battere la testa a terra.

Non solo rapina, le altre accuse

Il giovane è indagato anche in relazione ad un altro scippo nel posteggio di piazza Marconi, e una tentata rapina ai danni di una donna che era appena uscita dal teatro, che si erano consumati il giorno dopo. Gli investigatori dall’analisi delle immagini delle telecamere sono riusciti a dare un volto all’indagato. In Questura sono state, inoltre, convocate alcune persone che avevano assistito ai fatti, in grado di riconoscere il presunto autore della rapina e dei due scippi. La Procura di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip che ha condiviso la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla Squadra Mobile.