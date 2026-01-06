 Caltanissetta, diciottenne gambiano arrestato per spaccio di droga
Caltanissetta, diciottenne gambiano arrestato per spaccio di droga

L'operazione dei carabinieri
CENTRO STORICO
di
CALTANISSETTA – Arrestato dai carabinieri di Caltanissetta un diciottenne gambiano per spaccio di droga. L’operazione è scattata nel cuore del centro storico, dove i militari hanno sorpreso il giovane nell’atto di cedere hashish a un pensionato locale. L’immediata perquisizione personale ha permesso di riscontrare l’attività illecita: l’acquirente è stato trovato in possesso di due dosi, mentre il presunto pusher deteneva ulteriori 5 confezioni della stessa sostanza (per un peso complessivo di circa 5 grammi) e la somma in contanti di 90 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dello spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre, su disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità del luogo. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.

