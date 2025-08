Caltanissetta, emesse dal Questore tredici misure di prevenzione

Una lunga sfilza di provvedimenti

CALTANISSETTA – Il questore di Caltanissetta ha emesso 13 misure di prevenzione. Tutte nei confronti di persone arrestate e denunciate dalla polizia e dai carabinieri in provincia.

Tre sono state ammonite. Un 33enne che, non rassegnandosi alla fine della relazione con la moglie, l’ha minacciata intimandole di non frequentare altri uomini. Perseguitandola con continui pedinamenti e appostamenti sotto casa. Un 25enne che ha aggredito la moglie e un 39enne che ha percosso e minacciato la moglie.

Quattro persone sono state avvisate oralmente. Poiché denunciate dal commissariato di Gela a vario titolo per i reati di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Quattro tifosi della squadra di calcio della Nissa sono stati colpiti dal provvedimento del Daspo. Poiché segnalati dalla Digos per aver lanciato fumogeni in campo nel corso dell’incontro di calcio Sancataldese Calcio – Nissa F.C.

Infine, due pregiudicati, un 22enne e una 47enne, sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio per aver truffato una anziana donna, facendole credere che il proprio figlio fosse stato investito e sottraendole 5mila euro e gioielli, e per aver estorto 18mila euro a una persona invalida.