Caltanissetta, i cani Cheyenne e King fiutano la droga in garage: un arresto

Un 30enne finisce in carcere

IN CENTRO STORICO

CALTANISSETTA – Nasconde 2,2 chili di hashish e marijuana in garage ma viene scoperto dalla polizia e arrestato. Nei guai un 30enne di Caltanissetta, bloccato dalla squadra mobile per un controllo che in prima battuta aveva dato esito negativo.

Decisivo il fiuto di Cheyenne e King

Le verifiche nell’abitazione, nel centro storico del capoluogo nisseno, con l’aiuto dei cani poliziotto ‘Cheyenne’ e ‘King’, hanno portato alla scoperta della droga che era nascosta nel garage. L’uomo si trova in carcere.

