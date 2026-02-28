L'aggressore è un 24enne ospite del centro di permanenza di Pian del Lago

CALTANISSETTA – Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Un giovane di 24 anni, di nazionalità tunisina ospite del centro permanente per i rimpatri di Pian del Lago, ha dato in escandescenza. Lo ha fatto dopo essere stato trasportato in ambulanza per diverse ferite che si era procurato con un taglierino e scortato dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito, all’arrivo il ragazzo avrebbe iniziato a insultare un operatore del 118 scagliandosi contro di lui. Due poliziotti e un vigilante in servizio nell’area dell’emergenza sono riusciti a bloccarlo. Durante le fasi concitate, gli agenti si sono accorti che il giovane nascondeva una lametta in bocca, l’avrebbe poi ingerita prima di essere immobilizzato.

La denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Condotto in una stanza separata dagli altri pazienti per motivi di sicurezza, il giovane avrebbe continuato a inveire e a danneggiare tutto ciò che aveva davanti: una barella, una presa elettrica e altri arredi sanitari. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

