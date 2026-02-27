 Caltanissetta, panico per un falso allarme di rapimento a scuola
Caltanissetta, panico per un falso allarme di rapimento a scuola

La psicosi nata da una chat di mamme, poi il chiarimento dei carabinieri
CALTANISSETTA – Un messaggio diffuso in una chat di mamme a Caltanissetta ha fatto scattare, questa mattina, un allarme per un presunto tentativo di rapimento alla scuola Cordova. Nel testo si parlava di un uomo che avrebbe cercato di avvicinare alcuni bambini. La voce si è rapidamente diffusa tra i genitori, scatenando il panico.

In realtà, secondo quanto accertato dai carabinieri, non si è verificato alcun tentativo di rapimento. I militari sono intervenuti in mattinata in un altro istituto scolastico a seguito dell’attivazione accidentale di un braccialetto antistalking indossato da una bambina.

Il dispositivo ha inviato automaticamente il segnale di emergenza, facendo scattare il protocollo di controllo. Gli accertamenti hanno escluso qualsiasi situazione di pericolo.

