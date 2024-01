Caltanissetta, sequestrate cinque officine meccaniche abusive

Sigilli ai locali, i responsabili sono stati denunciati

CALTANISSETTA – Il Comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta, ha sequestrato 5 officine abusive, totalmente prive dei requisiti previsti dalle normative fiscali ed ambientali nonché, in separate attività presso esercizi commerciali, complessivi ha sequestrato 48.330 prodotti (tra apparecchi elettronici, giocattoli e indumenti) privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del «Codice del Consumo».

I locali delle officine meccaniche sono stati sequestrati ed i responsabili sono stati denunciati per non aver adottato le misure di sicurezza opportune per lo smaltimento dei liquidi e dei materiali nocivi, frutto dello scarto da lavoro, congiuntamente, sono stati avviati mirati controlli finalizzati alla verifica delle posizioni dei lavoratori e degli obblighi di natura tributaria.