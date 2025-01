Caltanissetta, violenze e stalking: emesse sei misure di prevenzione

Cosa ha deciso il questore Pinuccia Albertina Agnello

CALTANISSETTA – Il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso sei misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di condotte illecite e antisociali: stalking, violenze domestiche e c’è anche un manifestante No Muos.

Caltanissetta, emesse sei misure di prevenzione

Cinque provvedimenti riguardano l’ammonimento per violenza domestica o atti persecutori.

In particolare nei confronti di un 26enne, sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima, per essersi reso autore, in seguito ad un litigio con la moglie, del reato di lesioni personali colpendo la coniuge con schiaffi al volto e con numerosi colpi di bastone alle spalle e alla testa.

Comportamenti violenti che si erano già verificati in precedenti occasioni, nel corso delle quali la donna aveva subito violente percosse. Nei confronti di un 50enne, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, per essersi reso autore di lesioni personali e minacce nei confronti dell’ex compagna alla presenza di minorenni.

Gli altri casi

Nei confronti di un altro 50enne per aver minacciato la moglie con un coltello, perché aveva invitato dei parenti a lui sgraditi al matrimonio del figlio. Nei confronti di un 32enne che, non accettando la fine della relazione con una donna, ha minacciato e pedinato la sua ex e danneggiando la porta dell’abitazione della vittima.

Infine, nei confronti di un 30enne per aver stalkizzato la propria madre, con minacce e insulti, per futili motivi.

Nei confronti di un 26enne, non residente in provincia, è stato, invece, emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio, poiché denunciato dalla Digos, per aver violato le prescrizioni imposte dal Questore nel corso di una manifestazione di attivisti No Muos svolta a Niscemi.

L’indagato non potrà far ritorno nel comune di Niscemi per due anni.