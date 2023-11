Camion distrutto da un ponte troppo basso: il video in diretta

Il mezzo ha subito danni catastrofici

NEW YORK – Camion distrutto da un ponte troppo basso. In un incidente ponte a Tonawanda, New York, un camion è stato distrutto dopo aver colpito un ponte pericolosamente basso durante un servizio reportistico di Kristen Mirand, giornalista di WKBW. Il servizio mirava a documentare la campagna della Governatrice di New York, Kathy Hochul, per prevenire gli incidenti sui ponti.

Il passaggio sotto il ponte: camion distrutto

L’incidente è avvenuto su Young Street. Il mezzo, che ignorava i limiti di altezza del ponte, ha subito danni catastrofici. La reporter ha pubblicato il filmato dell’incidente visto con i propri occhi, sul social “X”. Le immagini sono diventate un esempio diretto del problema che la campagna della Governatrice sta cercando di affrontare.

La campagna di sicurezza promossa dalla Governatrice Hochul ha guadagnato ulteriore visibilità a seguito di questo evento, evidenziando la necessità di maggiore consapevolezza sui limiti di altezza dei ponti e sui rischi che corrono i camion che non aderiscono alle normative stradali.



