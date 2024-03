Camion si schianta e penzola fuori dal ponte: autista salvo per miracolo VIDEO

Intervento immediato delle squadre di emergenza

STATI UNITI – Camion si schianta e penzola fuori dal ponte. Un incidente spettacolare ha avuto luogo sul George Rogers Clark Memorial Bridge a Louisville, Kentucky, quando un camion ha perso il controllo, schiantandosi con tre veicoli prima di finire in una posizione precaria, penzolando pericolosamente sopra il fiume Ohio. La situazione ha richiesto un intervento immediato delle squadre di emergenza, che hanno dovuto lavorare contro il tempo per mettere in sicurezza la scena.

Camion si schianta e penzola dal ponte: il salvataggio

Dopo circa 40 minuti di preparativi intensivi, i soccorritori hanno allestito un complesso sistema di corde. Un coraggioso vigile del fuoco è stato calato verso il camion per effettuare il salvataggio del conducente, intrappolato all’interno della cabina del mezzo pesante. La tensione è stata alta fino al momento del salvataggio, con i soccorritori che hanno dimostrato grande professionalità e coraggio nell’affrontare una situazione estremamente pericolosa.



