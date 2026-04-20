La vittima aveva 55 anni

CASERTA – Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante.

La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato.

Sospeso il blocco dei Tir

Sospeso il blocco dell’autotrasporto annunciato da Unatras dalla mezzanotte di domenica, dopo l’investimento mortale di un camionista travolto da un’auto a Caserta. Ad annunciarlo il segretario generale dell’organizzazione, Maurizio Longo.

“A mezzanotte era partito il fermo, si stavano predisponendo i presidi quando una vettura a forte velocità nei pressi di Caserta ha travolto un padroncino che stava organizzando il presidio e che è morto”, dice Longo, raggiunto dall’ANSA. “Dall’alba abbiamo iniziato gradualmente a sospendere il fermo perchè questa cosa ci ha sconvolto. Era una persona giovane con famiglia “.