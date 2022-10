Campionati Italiani, obiettivi ambiziosi per le squadre del Ct Palermo

Sono state presentate le compagini del circolo palermitano che scenderanno in campo per la serie A1 Maschile e A2 femminile

PALERMO – I Campionati Italiani di Tennis si apprestano ad iniziare. Il 21 ottobre, al Tennis Club di Palermo, sono state presentate le compagini che scenderanno in campo per la serie a1 Maschile e A2 femminile con obiettivi decisamente ambiziosi.

Il Ct Palermo maschile, nella fase a gironi, sfiderà il Tc Pistoia, il tc Genova e i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco. Rinforzi importanti nel roster palermitano, su tutti il mancino spagnolo top 40 del ranking Albert Ramos Vinolas e l’avolese Salvatore Caruso, best ranking 76, che si uniranno agli artefici della promozione del 2021. L’esordio dei tennisti in forza al roster palermitano sarà domenica 23 ottobre alle ore 10 contro il Tc Pistoia.

Obiettivo salto di categoria invece per la formazione di serie A2 femminile che punta all’approdo ai play-off per poi tentare di raggiungere la serie A1 sfiorata nel 2019 e nel 2021. Tra i nuovi innesti del roster che scenderà in campo a partire da sabato 22 ottobre contro Beinasco la mancina olandese Arantxa Rus e le spagnole Marina Bassols Ribera e Alona Bolsova, che vanno ad unirsi alle ragazze del vivaio del Ct Palermo.

LE DICHIARAZIONI

“Abbiamo una squadra da sogno – ha affermato invece Davide Cocco, capitano della squadra di A1 maschile – altamente competitiva e quando saremo al completo sarà difficile per gli avversari avere la meglio. La presenza di Caruso qui al circolo per gli allenamenti ha fatto salire il livello, è un’occasione importante per tutti i giovani. Vinolas e Veselj sono le nostre ciliegine, Veselj purtroppo si è infortunato ma con Vinolas e Caruso daremo filo da torcere a tutti. Pistoia è una certezza da anni, il loro capitano mi ha chiamato dicendomi che non vede l’ora di venire a Palermo”.

“Mai come quest’anno possiamo vantare una squadra di livello così alto – queste invece le parole del capitano della squadra A2 femminile Alessandro Chimirri – con la quale puntiamo alla promozione in serie A1. Poter contare su una squadra quasi interamente del vivaio è un vanto, per me da insegnante e per il circolo è un grandissimo riconoscimento. Sarà un campionato di buon livello, le ragazze competono a livello pro da diversi mesi e vogliamo aiutarle a fare un bel salto di qualità. Contro Beinasco sarà una gara combattuta così come lo saranno tutte le altre, puntiamo a partire con un risultato positivo per affrontare le altre con maggiore tranquillità. Come vivaio non siamo secondi a nessuno”.

Ha parlato, infine, anche Salvatore Caruso tra i top innesti della squadra maschile del Ct Palermo: “Palermo e il circolo saranno la nostra base per questo finale di stagione, il legame che c’è con questo circolo va oltre. Uno dei miei obiettivi in carriera è quello di vincere il titolo di A1 con una squadra siciliana, ci proveremo già quest’anno anche se non sarà facile. Non ho vissuto una stagione positiva per problemi dentro e fuori dal campo, la vita è fatta di alti e bassi e il cambiamento può portare aspetti positivi. Sono qui a Palermo per ritrovare il mio tennis e tornare a livelli più alti. Per il finale di stagione punto a qualificarmi agli Australian Open e, dopo tanti problemi fisici, giocare il più possibile”.