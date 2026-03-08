Campo (M5S): “Poca chiarezza sui bandi all’aeroporto di Comiso”

"Compromessa la stagione estiva"

COMISO (RAGUSA) – “Anche la Summer 2026 dell’aeroporto di Comiso sarà un’occasione persa”. Lo sottolinea la deputata regionale del M5S di Ragusa, Stefania Campo, dopo avere “preso atto del silenzio assordante che si registra attorno alla vicenda dei bandi della Camera di commercio, a due mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande”.

“All’Ars – ricorda Campo – abbiamo stanziato 9 milioni di euro per il triennio 2025-2027, tre milioni l’anno, proprio per sostenere le rotte internazionali da Comiso. I bandi, gestiti dalla Camera di commercio, avrebbero dovuto dare ossigeno allo scalo e rappresentare un importante volano per la prossima stagione estiva. Ma ormai è evidente che siamo in fortissimo ritardo per programmare al meglio la Summer”.

“Su tutta la vicenda è calata una coltre di silenzio. La mancanza di chiarezza da parte del commissario Belcuore, della presidente Schembari e della stessa Sac non fa che alimentare sconforto – aggiunge – e anche qualche dubbio proprio in ordine alla mancanza di trasparenza. Il quadro che emerge – sottolinea Campo – è paradossale. Dei 9 milioni di euro stanziati per il triennio, risulterebbero impegnati solo 450 mila euro mentre 8 milioni e 550 mila euro sono stati destinati al nuovo bando con scadenza 12 gennaio, del quale però ancora oggi non si conosce appunto l’esito”.