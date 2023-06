Campobello, operazione ‘MafiaBet’: scarcerato l’ex assessore

Salvatore Giorgi venne arrestato nel 2019

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) – L’ex assessore del Comune di Campobello di Mazara, Salvatore Giorgi, arrestato nell’ambito dell’operazione ‘MafiaBet’, è stato scarcerato. Lo ha disposto la seconda sezione della Corte d’appello di Palermo, dopo che Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il riconoscimento dell’aggravante (per associazione mafiosa) per il reato di estorsione di cui l’ex assessore era accusato.

In appello Giorgi è stato assolto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e condannato, per estorsione aggravata, col rito abbreviato. Poi in Cassazione è caduto il riconoscimento dell’aggravante, quindi l’ex assessore avrebbe dovuto scontare una pena non più di 3 anni, 9 mesi e 23 giorni di reclusione, periodo per il quale è stato già in carcere in custodia cautelare. Da qui la disposizione dell’immediata scarcerazione.

La stessa Corte suprema ha annullato con rinvio invece la assoluzione per il reato di concorso esterno. Salvatore Giorgi, zio di John Luppino, imprenditore nel settore delle scommesse e gioco on line, finì in carcere nel 2019. In politica da trenta anni, Giorgi è stato consigliere comunale e poi assessore dell’ex sindaco Ciro Caravà.

Secondo la Procura antimafia di Palermo, Salvatore Giorgi avrebbe avuto rapporti per conto di Luppino con esponenti mafiosi di Mazara del Vallo. A difendere Salvatore Giorgi sono stati gli avvocati Giuseppe Pantaleo e Lillo Fiorello.