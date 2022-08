Campofelice, amara sorpresa per i villeggianti: Tari aumentata del 70%

Un aumento che ha innescato la protesta quando è stato scoperto che i non residenti pagano molto di più rispetto ai residenti

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) – Protestano i villeggianti dei residence di Campofelice di Roccella. In questi giorni sono state recapitate le richieste di pagamento alla Tari 2022. Per i non residenti la tariffa è stata maggiorata rispetto a quella dello scorso anno del 70%.

Un brutto colpo per gli oltre 20 mila villeggiantI che hanno scoperto di pagare per gli appartamentini dai 40 ai 60 metri quadrati importi annui da 300 a 400 euro. Un aumento che ha innescato la protesta quando è stato scoperto che i non residenti pagano molto di più rispetto ai residenti.

“Rappresentiamo un indotto importante per questo centro e rappresentiamo la gallina delle uova d’oro – dicono i residenti – Noi ci trasferiamo qui per pochi mesi all’anno e paghiamo già l’Imu determinata con la massima aliquota prevista. Adesso anche la Tari più cara rispetto ai residenti”.

I villeggianti si sono costituiti in comitato e hanno fatto sentire la loro voce al Comune. Qualcuno della maggioranza si è affrettato a dichiararsi disponibili a rivedere tariffe e modalità di calcolo. “E’ solo un’intenzione – aggiungono – che deve essere accompagnata da provvedimenti dell’amministrazione visto che le somme sono già appostate nel bilancio e che rettifiche in tal senso comporterebbero una totale revisione delle previsioni di spesa comunali”.