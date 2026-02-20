Camporeale, frana sulla provinciale 30 per Grisì: “Lavori fermi”

La segnalazione dei lettori

CAMPOREALE (PA) – La frana che la scorsa settimana si è abbattuta sulla strada provinciale 30, che collega il comune di Camporeale con Grisì, frazione di Monreale, continua a creare disagi a residenti e pendolari, isolando la cittadina.

La segnalazione alla nostra redazione arriva da Giovanni Palma, imprenditore, e riguarda la strada che collega le due comunità, percorsa giornalmente da autobus, mezzi di servizio pubblico, ambulanze e semplici cittadini.

“La frana ha aggravato quella preesistente che risaliva a quattro anni fa – scrive Palma – e adesso la strada è completamente impraticabile. Secondo valutazioni tecniche, l’intervento necessario per il ripristino consisterebbe nella posa di un tubo e nella copertura dello scavo, operazione che potrebbe essere completata nell’arco di una sola giornata lavorativa”.

Dalla Città metropolitana di Palermo sono arrivate le prime rassicurazioni: una ditta ha pulito lo scavo ma al momento il cantiere risulta fermo. E la possibile strada alternativa è fangosa e non asfaltata.

“È stato comunicato che il tubo necessario è stato ordinato e si è in attesa della consegna – continua Palma -. Considerata l’urgenza e i gravi disagi arrecati alla cittadinanza di Camporeale e delle aree limitrofe, potevano essere valutate anche soluzioni alternative immediatamente reperibili sul territorio, al fine di ridurre i tempi di chiusura. Chiediamo che la strada possa essere riaperta nel più breve tempo possibile”.