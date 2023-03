Canale Papireto, istituito il capitolo di spesa: “Tempi celeri per i lavori”

Zacco: "La prossima settimana si potranno effettuare i sopralluoghi"

PALERMO – “È stato istituito presso la Ragioneria Generale della Regione Sicilia il capitolo di bilancio per la somma di € 500.000 dedicato alla realizzazione dell’opera di rifunzionalizzazione delle condotte del canale Papireto e il ripristino del manto stradale. Finalmente si è superato anche l’ultimo scoglio burocratico che impediva l’avvio dei lavori. Oggi stesso l’autorità di bacino si è messo in contatto con il ragioniere generale del comune per trasferire le somme così da avviare quanto previsto nella convenzione firmata dal Sindaco Lagalla e dal Presidente Schifani“. Ad annunciarlo è Ottavio Zacco, presidente della sesta Commissione consiliare al Comune di Palermo.

“Già dalla prossima settimana – ha spiegato il consigliere comunale – la struttura commissariale per il rischio idrogeologico guidata dal Dott. Maurizio Croce, ente attuatore dello svolgimento dei lavori, potrà effettuare il sopralluogo e, successivamente, avviare in tempi celeri l’avvio dell’opera, al fine di risolvere definitivamente il problema dell’esondazione del canale e consentire al più presto il ripristino della viabilità che a causa del perdurare della chiusura del tratto interessato dal collasso del manto stradale, oltre a congestionare il traffico nelle arterie laterali ha causato ingenti cali di fatturato alle numerose attività commerciali presenti nell’area, creando di fatto una recessione commerciale“.

“Ringrazio – ha concluso Zacco – il Rup Arch. Lanza e l’assessore Orlando per l’attenzione verso la problematica, l’assessore regionale Edy Tamajo per aver seguito personalmente la vicenda, l’assessore regionale Marco Falcone per l’immediata disponibilità e l’Autorità di Bacino per la celerità“.