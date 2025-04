Cancelli chiusi al porto di Palermo, passeggeri entrano a piedi

Brutta sorpresa all'alba per chi doveva raggiungere Ustica

PALERMO – Brutta sorpresa per turisti e residenti che questa mattina dovevano prendere l’aliscafo per Ustica in partenza da Palermo in vista delle festività pasquali. I passeggeri hanno infatti trovato chiuso l’ingresso principale del porto in via Crispi che doveva essere aperto alle 06:30.

L’unico sorvegliante dell’Autorità portuale ha provato a chiamare inutilmente la persona che aveva le chiavi del cancello per consentire l’ingresso delle persone in attesa, compresi numerosi Taxi. A questo punto, dopo avere avvertito la compagnia di navigazione Liberty Lines, i passeggeri sono stati costretti a raggiungere a piedi e con le valigie l’ingresso laterale del porto nei pressi del Castellamare, distante diverse centinaia di metri, e sono riusciti a imbarcarsi, sia pure in ritardo, solo grazie al fatto che l’equipaggio dell’aliscafo è rimasto fermo in banchina ad attenderli.