Elezioni nelle ex Province, i candidati della Dc a Trapani

TRAPANI – La Democrazia cristiana ha presentato la lista dei candidati al Consiglio del Libero consorzio di Trapani. Si tratta di: Bartolomeo Walter Alagna, Giuseppe Bianco, Salvatore Giuseppe Caradonna, Elisabetta Cracolici, Francesco La Sala, Maria Leo, Caterina Maltese, Antonina Adriana Mendolia, Francesco Orlando, Alessia Rizzo, Salvo Saccheri, Salvatore Stuppia.

“Grande partecipazione”

“Abbiamo presentato una lista – dice Giacomo Scala, segretario Dc in provincia di Trapani – con grande partecipazione emotiva e passione civile di donne e uomini candidati. Ci attende una nuova sfida elettorale che vedrà la Democrazia Cristiana ancora una volta protagonista. Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per la composizione della lista e per il grande lavoro svolto dal presidente provinciale e dai dirigenti della segreteria provinciale di Trapani”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA