Da Messina a Marsala, passando per Enna e Agrigento

PALERMO – Giochi non ancora conclusi per centrodestra e centrosinistra in vista delle elezioni amministrative di primavera in Sicilia. Entrambi gli schieramenti sono alle prese con il confronto interno in diversi grossi centri al voto.

Il voto alle Comunali di Messina

A Messina si parte da due certezze: la ricandidatura di Federico Basile per Palazzo Zanca, dopo la mossa delle dimissioni anticipate per l’esponente di Sud chiama nord pupillo di Cateno De Luca, e la sfida lanciata da Marcello Scurria. Attorno all’ex sub-commissario per il risanamento della baraccopoli di Messina si è riunito l’intero centrodestra.

Centrosinistra ancora alla ricerca della sintesi. Il sindacalista Paolo Todaro, sponsorizzato dal tandem Avs-Controcorrente, ha ritirato la sua disponibilità e al momento restano in campo soltanto la proposta di Italia viva che ha lanciato l’ex assessora di De Luca Dafne Musolino. Fonti del Pd, però, assicurano che i dem faranno una proposta in grado di riunire tutte le anime della coalizione: i nomi più ricorrente è quello della ex deputata alla Camera Maria Flavia Timbro.

Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina

Le elezioni ad Agrigento

Il quadro dell’area progressista a Messina è legato anche alle scelte di Agrigento, dove sembrano in rialzo le quotazioni del giovane Michele Sodano (Controcorrente) come frontman della coalizione. Tramontata l’ipotesi Nuccio Dispenza, il nome proposto dal Movimento 5 stelle. Sul tavolo c’è ancora l’alternativa proposta da Iv, Roberta Lala.

Nel centrodestra tutto ruota attorno al dualismo tra l’asse formato dai deputati regionali Roberto Di Mauro (Mpa) e Riccardo Gallo (Forza Italia), che propone la candidatura dell’esperto Calogero Sodano, già sindaco della città dei templi, e il duo Lega-Dc. Leghisti e democristiani sono fermi sul nome delle’x deputato Luigi Gentile, da poco arrivato nelle file del Carroccio. Al fianco di Sodano anche FdI, che però tenta la mediazione tra le parti cercando di arrivare ad una candidatura unica. In campo anche l’outsider Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale.

Palazzo dei Giganti, sede del Comune di AGrigento

Gli schieramenti in campo a Marsala

Centrodestra compatto a Marsala attorno al ritorno di Giulia Adamo, ex deputata regionale ed ex presidente della Provincia di Trapani. L’unica eccezione è rappresentata dall’Udc, rimasto al fianco del sindaco uscente Massimo Grillo che dovrebbe presentare quattro liste. Con Adamo anche Enzo Sturiano, il presidente del coniglio comunale, vicino al capogruppo di Forza Italia all’Ars Stefano Pellegrino, che per diverse settimane è stato in campo con una propria proposta.

Il campo progressista si è ritrovato attorno ad Andreana Patti, ex assessora della Giunta Tranchida a Trapani. Anche in questo caso c’è un’eccezione, quella di Rifondazione comunista, che ha abbandonato la nave alla luce della presenza di alcuni esponenti di centrodestra, come gli ex assessori della giunta Grillo Oreste Alagna e Paolo Ruggeri, nella coalizione di Patti. Nella città del vino in campo anche Leonardo Curatolo con il suo movimento Marsala Futura e l’appoggio del Partito liberale italiano.

Il Comune di Marsala

Giochi ancora aperti nel centrodestra a Enna. La coalizione deve decidere se puntare su un nome proposto dall’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni (Mpa) o se scegliere la strada indicata da Forza Italia che fa riferimento alla deputata regionale Luisa Lantieri. Campo progressista compatto sul grande ritorno di Mirello Crisafulli, ex senatore e nome storico dem in quella che è considerata una roccaforte della sinistra siciliana.