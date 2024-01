Cane bruciato a Palermo, Giacobbe: “Ci costituiremo parte civile”

Le parole del garante regionale dei diritti degli animali

PALERMO – Il Garante Regionale dei diritti degli Animali per la Sicilia preannuncia di costituirsi parte civile contro l’autore che ha dato alle fiamme il suo cane a Palermo. Giovanni Giacobbe, psicologo ed esperto di neuroetica del benessere animale afferma: “Occorrerebbe fare sentire tutto il nostro sdegno a Roma. Da quando lo Stato ha avocato a sè la potestà legislativa esclusiva in materia di diritti degli animali con la modifica dell’art. 9 della Costituzione, è noto che la Regione non abbia più gli strumenti per legiferare in maniera tale da riuscire a prevenire né (ovviamente) a punire questi esecrabili reati perpetrati in danno degli animali”.

Interviene il garante

Il garante della Regione Siciliana ha inviato una relazione alla commissione giustizia del governo Meloni. “Al giorno d’oggi – ha scritto – tutti i Paesi occidentali si sono dotati di leggi che sanzionano la crudeltà ed il maltrattamento verso gli animali, ma l’Italia purtroppo è ancora indietro. Il progressivo evolversi della sensibilità collettiva nei confronti degli animali, connesso al crescente allarme sociale per la crescita esponenziale di fenomeni di maltrattamento e sfruttamento di varia natura, rendono certamente opportuno un nuovo intervento legislativo”.

Nella sua relazione chiede se “le sofferenze degli animali, non continuano forse ad essere oggetto di rilevanza penale solo in quanto mediate dalle conseguenze sulla sensibilità umana che queste comportano?” Per Giacobbe, sarebbe dunque preferibile che il sistema normativo, si attrezzi per tutelare attraverso le sue norme, come indicato “dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6317 del 27 settembre 2004”.

“Intanto, certamente, come Garante Regionale dei diritti degli Animali, mi costituirò parte civile al processo contro l’autore di questo abominio”, conclude Giacobbe