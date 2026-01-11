Cani antidroga a San Cristoforo: sequestrati 1,5 kg di marijuana

Erano in un'auto in sosta e nell'area comune di un condominio

CATANIA – La polizia ha sequestrato un chilo e mezzo di marijuana nascosta in un’auto e un’area comune di un condominio a San Cristoforo. I poliziotti delle volanti, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga della Questura, hanno effettuato mirati controlli in alcune zone del quartiere ove in passato sono state rinvenute armi e sostanze stupefacenti di ogni tipo.

In particolare, in via Moncada, il cane antidroga “Maui” ha segnalato insistentemente al suo conduttore la possibile presenza di stupefacenti. Questo in un veicolo aperto e in stato di abbandono. All’interno così è stato rinvenuto un sacco contenente 1140 grammi di marijuana.

Il condominio con il portone aperto

Pochi metri più avanti, il cane antidroga “Ares” ha segnalato l’ingresso di un condominio. Il portone era aperto. I poliziotti, una volta entrati, hanno potuto immediatamente constatare la presenza di un sacco per la spesa con 187 dosi di marijuana all’interno, per un totale di 400 grammi. Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà distrutta.