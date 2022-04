Cani avvelenati nel Nisseno: “Dietro c’è un’organizzazione”

Cinque cani trovati morti nel piccolo paese di Delia

“Nella notte del 12 Aprile, per l’ennesima volta, sono stati avvelenati altri 5 cani a Delia. Non è la prima volta che succede e non è la prima volta che spariscono le carcasse dei cani ammazzati con il veleno, ieri notte sono stati 5 cani, anche se si presuppone fossero di più di 5, è evidente che dietro c’è una organizzazione”. Questa la segnalazione giunta a LiveSicilia da un residente del piccolo comune in provincia di Caltanissetta, che preferisce rimanere anonimo.

“Quelle strane segnalazioni…”

“Mi spiego meglio – aggiunge – spesso qui a Delia si raggruppano 5, 6, 7 e più cani randagi, il più delle volte la gente li accoglie bene, sfamandoli. Alcuni cittadini spaventati si lamentano con le istituzioni, ma se così non fosse, rimarrebbero indisturbati per le vie del paese. Invece, sistematicamente vengono avvelenati. Accade subito dopo le lamentele di qualche cittadino e sistematicamente spariscono le carcasse”. Una preoccupazione che nella citatdina si sta trasformando in allarme e suscita timori e indignazione.