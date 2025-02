Cani avvelenati a Ficarazzi, tre sono morti: “Nessuna giustificazione”

Lav: "C'erano pure dei cuccioli, denunceremo"

PALERMO – “Oggi sarebbero state montate le nuove recinzioni, avevamo già pagato gli operai. E invece abbiamo trovato i cani avvelenati, tre sono già morti. Siamo distrutti”. A raccontare cosa è successo a Ficarazzi, alle porte di Palermo, è Giorgia Matesi, responsabile di Lav Palermo.

I cani presi di mira si trovavano in via Petrarca, vivevano all’interno di un’area di proprietà di un anziano. “Purtroppo a volte uscivano, scavalcavano le recinzioni. Per questo siamo intervenuti e a breve sarebbero state collocate le reti antiscavalcamento. I residenti della zona si sono spesso lamentati, avevano paura. Ma quei cani non hanno mai fatto male a nessuno, non si sono verificati episodi preoccupanti. C’erano anche dei cuccioli”.

“Sterilizzati e microchippati”

Una situazione che l’associazione monitorava da tempo: “Non volevamo finissero in canile, siamo quindi intervenuti, nonostante le difficoltà, per fare sterilizzare gli adulti. Tutti i cani sono stati microchippati. L’ultimo step era proprio quello dlela recinzione, i lavori sarebbero partiti oggi e avevamo chiesto ai residenti di pazientare”.

E invece qualcuno è entrato in azione nella notte e ha lasciato dei bocconi avvelenati nell’area. “Quello che è successo è ingiustificabile, si agisce come se queste vite non contassero nulla. Tutto ciò è sempre più preoccupante – prosegue Matesi – e noi denunceremo, vogliamo sapere chi è stato in grado di uccidere questi cani”.

“Un atto vile”

Quando stamattina è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale. “Dovrà anche intervenire l’Asp perché nell’area c’è ancora del veleno e si dovrà trovare una collocazione per i cuccioli. Siamo davvero sconfortati. Speriamo che dalle telecamere si riesca a individuare chi ha agito in modo così vile”.

A metà febbraio un cane di piccola taglia è stato trovato ucciso dalla sua padrona a Blufi, sempre in provincia di Palermo. Brian era scomparso a gennaio, dopo più di un mese di ricerche, la terribile scoperta. “Per me era come un figlio – ha raccontato Maria Grazia Milano a LiveSicilia – aiutatemi a trovare il colpevole”.