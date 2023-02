Cannes, Schifani: “Revoca dettata da opportunità politiche”

Il presidente della Regione: "Nomine direttori generali? Nessuna ingerenza politica"

1' DI LETTURA

“Ho ribadito che la revoca è stata dettata da opportunità politica dopo avere ritenuto che l’atto fosse da ritirare perché non in linea con determinate prescrizioni normative. L’assessore Scarpinato non ha compiuto alcun illecito, per cui era giusto ribadirgli fiducia in un’altra delega così da chiudere qualsiasi polemica”. Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani tornando a parlare del caso Cannes in un’intervista ad Antenna Sicilia/Telecolor.

“Sulla nomina dei direttori generali – ha aggiunto Schifani – avevo già ribadito in campagna elettorale che non avrebbero potuto avere alcun colore politico. Quindi nessuna ingerenza della politica sulle nomine, che farò di concerto con gli assessori secondo il principio della meritocrazia, poiché si tratta di posizioni essenziali negli ingranaggi della macchina amministrativa. Per le partecipate della Regione, in Giunta ho detto che per le nomine mi sarei confrontato con i segretari regionali, cosa che ho fatto”.