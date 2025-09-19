“Foodish”, il cannolo della Pasticceria Cappello è il migliore di Palermo

Joe Bastianich ha premiato la storica attività

Giovedì 18 settembre, “Foodish” ha fatto tappa a Palermo. Joe Bastianich, affiancato da Sergio Friscia, è andato alla ricerca del cannolo migliore del capoluogo siciliano. A margine di una sfida appassionante andata in onda su TV8, l’imprenditore italo-americano ha premiato la Pasticceria Cappello.

La migliore versione del dolce simbolo della Sicilia è quella realizzata da Salvatore Cappello. Nella ricetta proposta dal maestro pasticciere, all’interno del cannolo i canditi di agrumi e il cioccolato maltagliato del Madagascar si fondono con la ricotta. All’esterno, invece, l’arancia a filetti e il pistacchio Sicilia pralinato impreziosiscono il cannolo donandogli un gusto inimitabile.

Cannolo migliore di Palermo, il parere di Bastianich

“Sicuramente si sente più l’infiltrazione dell’alta pasticceria, è un po’ più raffinato. La scorza è molto delicata, molto fine. La mordi e poi sparisce con la crema”, ha commentato Joe Bastianich. Sergio Friscia ha apprezzato “i canditi spezzettati all’interno” e “il livello di zucchero nella ricotta”: “Da palermitano ho trovato tutti i sapori che ho dentro nei miei ricordi. Equilibratissimo, sono riuscito a distinguere tutti gli ingredienti all’interno”.

Salvatore Cappello (Foto da video)

Salvatore Cappello: “Il mio lavoro mi diverte”

All’indomani della messa in onda della puntata di “Foodish” che ha visto primeggiare la sua storica attività, Salvatore Cappello si dice fiero del risultato. “Il cannolo è un prodotto tradizionale che non devi inventare, devi solo fare le cose per bene – dichiara a LiveSicilia – Se sei appassionato di questo lavoro e vuoi fare le cose al meglio, non devi badare a spese e puntare sulla qualità”.

Dopo quasi 70 anni di carriera, Salvatore Cappello bazzica ancora in laboratorio. Da 50 anni gestisce il negozio di via Colonna Rotta che si tramanda di generazione in generazione, a partire dai nonni paterni. “Il mio lavoro mi diverte, non è un sacrificio”, confessa. Il figlio Giovanni ha seguito le sue orme e ha iniziato a collaborare con lui dopo aver conseguito il diploma alberghiero.

Pasticceria Cappello, i riconoscimenti

La Pasticceria Cappello è stata annoverata tra le pasticcerie storiche del Paese da “Panorama” e segnalata nella guida “L’Italia dei dolci” del Touring Club Italiano, dell’Eurochocolate e della Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Dal 2003 compare stabilmente nelle pubblicazioni “Bar d’Italia” e “Pasticcerie d’Italia” del Gambero Rosso, mentre dal 1997 fa parte dell’Accademia Maestri Pasticceri d’Italia, riconoscimento che ne consacra il prestigio nel panorama dolciario nazionale.

LEGGI ANCHE: 50 Top Pizza 2025, la palermitana Ammodo tra le migliori pizzerie d’Italia